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مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال

مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
9 سبتمبر 2023 11:24

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت عن خالص تعازيها للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

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وأكدت مصر على "تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين".

المصدر: د ب أ
مصر
المغرب
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