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المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن

المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
9 سبتمبر 2023 11:12

أكد ناصر جابور، رئيس قسم  بالمعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي،  أن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب، في إشارة للزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت متأخر أمس الجمعة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء ( ماب ) اليوم السبت عن جابور قوله  إن الهزات الارتدادية عقب الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز مساء أمس الجمعة، "أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة" ، موضحا أن "الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال".

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وأوضح أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيجيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) ، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم. وأضاف أن " الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول ست درجات"، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية. وأعلنت وزارة الداخلية في المغرب في وقت مبكر صباح اليوم أن 296 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب المملكة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

المصدر: د ب أ
المغرب
زلزال
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