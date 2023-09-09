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ارتفاع  حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 820 شخصاً

ارتفاع  حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 632 شخصاً
9 سبتمبر 2023 10:56

أدى زلزال قوي ضرب المغرب إلى وفاة أكثر من 820 شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير مبان ودفع سكانا بمدن كبرى إلى ترك منازلهم في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ 2004 على الأقل.
فقد ضرب الزلزال بقوة 7.2 درجة في منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة. وقال مسؤول بالمنطقة في وقت سابق إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إحصاء أولي محدث للضحايا من وزارة الداخلية إن 632 شخصا قتلوا وأصيب 329 آخرون.
وألحق الزلزال أضرارا بمبان في مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم في العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم.
وسقطت مئذنة مسجد في ساحة جامع الفنا، وهي قلب المدينة القديمة في مراكش المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، قائلة في بيان نقله التلفزيون حول عدد الضحايا إن الزلزال ضرب أقاليم الحوز وورزازات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

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المصدر: وكالات
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