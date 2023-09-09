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إجلاء 80 ألف شخص في جنوب الصين جراء الأمطار الغزيرة

إجلاء 80 ألف شخص في جنوب الصين جراء الأمطار الغزيرة
9 سبتمبر 2023 08:24

قامت السلطات الصينية بإجلاء أكثر من 80 ألف شخص في إقليم جوانجدونج في جنوب الصين إلى أماكن آمنة بحلول مساء الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، وفقا لمقرات السيطرة على الفيضانات والجفاف والأعاصير في الإقليم.

وتسبب الإعصار "هايكوي" في هطول أمطار غزيرة على العديد من المدن والمقاطعات في منطقة دلتا نهر بيرل منذ أول أمس الخميس، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق.

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ورفعت لجنة التخفيف من أثر الكوارث في الإقليم مستوى الاستجابة الطارئة للإغاثة من الكوارث إلى المستوى الثاني مساء الجمعة، وبدأت 15 مدينة إجراءات الطوارئ للتعامل مع الفيضانات.

وتم إغلاق المدارس في مدن شنتشن وتشوهاي وجيانجمن، وفي بعض أجزاء مدن فوشان ودونججوان وجوانجتشو، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتم تعليق خدمات 47 قطارا وتنفيذ إجراءات للتعامل مع حركة المرور، بما في ذلك إغلاق 79 قطاعا من الطرق، وستة مراكز لتحصيل الرسوم على الطرق وأحد الجسور .

المصدر: د ب أ
الصين
الأمطار الغزيرة
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