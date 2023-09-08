الجيش الصومالي يحرر منطقة استراتيجية من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، سيطرته بشكل كامل على منطقة «عيل لهلي» الاستراتيجية في إقليم «غلغدود» وسط البلاد، وذلك بعد طرد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية منها بعد معارك عنيفة.

وقال قائد العملية العسكرية الصومالية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية «صونا»، إن «القوات المسلحة الصومالية مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط مناطق واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين».

وفي سياق متصل، أعلنت الصومال أن نحو 107 أشخاص من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية استسلموا للقوات الحكومية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.

وقال مدير المركز الوطني لمنع ومكافحة التطرف العنيف عبد الله محمد نور، إن المسلحين استسلموا في 4 ولايات هي «هيرشبيلي وغلمدغ والجنوب الغربي وجوبالاند».

وأضاف أن من بين الذين استسلموا أطفالاً صغاراً تحولوا إلى التطرف، إضافة إلى شباب ونساء وقادة الجماعة، مشيراً إلى أنه سيتم العفو عنهم ثم نقلهم لإعادة تأهيلهم.

وأشار كبير مستشاري رئيس الصومال لمكافحة الفكر المتطرف، إلى أن «المذكورين الذين استسلموا، سيتم إخضاعهم للإجراءات القانونية، ولائحة مبادرة العفو الرئاسي العام، ومن ثم سيجري إدماجهم في المجتمع، وذلك بعد انتهاء دورات الإرشاد المخصصة لهم».

وتواجه حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي معارك برية وجوية من قبل الجيش الصومالي الذي يواصل زحفه نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية تحت سيطرتهم وسط البلاد.