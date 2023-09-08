واشنطن تعيد تموضع قواتها بالنيجر في «إجراء احترازي»

واشنطن (وكالات)

باشرت الولايات المتّحدة تنفيذ عمليّة إعادة تموضع لقوّاتها في النيجر في «إجراء احترازيّ»، على ما ذكر «البنتاجون» مساء أمس الأول.

وقالت المتحدّثة باسم «البنتاجون» سابرينا سينغ إنّ «وزارة الدفاع الأميركيّة تُجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوّية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوّية 201 في أغاديز الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجريّة».

وأضافت: «ليس هناك أيّ تهديد آني لموظّفينا أو أعمال عنف على الأرض»، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد «إجراء احترازي».

وقالت إنّ «مجموعة صغيرة ستبقى في قاعدة نيامي بعد عمليّة النقل الجارية حاليًّا».

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ بعض الموظّفين والمقاولين غير الأساسيّين غادروا النيجر منذ أسابيع. وثمّة 1100 عسكري أميركي في النيجر حاليًّا مهمّتهم الأساسية قتال الجماعات الإرهابية النشطة في هذه المنطقة.