البنك الدولي: تمويل جديد لمساعدة تشاد على مواجهة أزمة اللاجئين

إنجامينا (وكالات)

أعلن البنك الدولي، أمس، عن تمويل جديد قيمته 340 مليون دولار لمساعدة تشاد على مواجهة أزمات عدة، منها تدفق اللاجئين الفارين من الأزمة في السودان.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 380 ألف لاجئ أغلبهم نساء وأطفال فروا إلى تشاد منذ بدء الأزمة في السودان في أبريل، كما فر مئات الآلاف إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، حيث يعانون من نقص الرعاية الطبية والأدوية وسط مخاوف متزايدة من انتشار الأمراض بينهم.

وأمس الأول، حلّت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في تشاد، حيث يوجد لاجئون سودانيون.