أوغندا تعلن مقتل 567 إرهابياً من «داعش»

كمبالا (وكالات)

ذكر رئيس أوغندا، يوري موسيفيني أن قوات الأمن الأوغندية قتلت مئات من المسلحين الذين لديهم صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي في اشتباكات في المنطقة الحدودية من البلاد.

وكانت الدولة الواقعة شرقي أفريقيا قد بدأت حملة مسلحة، قبل عامين ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» النشطة في الكونغو الديمقراطية المجاورة، ونفذت هجمات إرهابية، من بين ذلك تفجيرات في العاصمة الأوغندية، كمبالا، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس.

وقال موسيفيني في خطاب له عبر التلفزيون الوطني أمس الأول: إن «جيشي الدولتين ركزا على قتال الجماعات الإرهابية، في جزء من الكونغو، بالقرب من جبال رونزوري».

وأضاف أن «567 مسلحاً على الأقل قد قتلوا وتم اعتقال 50 آخرين، ومصادرة عشرات من الأسلحة».

وتشن القوات الديمقراطية المتحالفة وميليشيات كونغولية أخرى هجمات، على المنطقة الحدودية في الدولتين الواقعتين شرق أفريقيا منذ سنوات.

وقالت الشرطة الأوغندية الأسبوع الماضي، إنها عثرت على ما لا يقل عن 6 عبوات ناسفة خطط مهاجمون لاستخدامها، منها عبوة كانت بحوزة مهاجم خارج كنيسة كان على وشك دخولها.

وأدت هجمات انتحارية في عام 2021 خارج مركز شرطة كبير في العاصمة وبالقرب من مبنى البرلمان إلى مقتل 7 أشخاص.

وفي يونيو من هذا العام، قُتل 42 شخصاً معظمهم من الطلاب في مدرسة بغرب أوغندا.