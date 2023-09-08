الأمم المتحدة: استمرار تراجع أسعار الغذاء العالمية

لندن (وكالات)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» أن أسعار الغذاء العالمية واصلت التراجع الشهر الماضي، حتى وصلت إلى أدنى معدلاتها خلال عامين، رغم استمرار المخاوف من تعثر الإمدادات الغذائية من بعض المناطق في العالم. وذكرت المنظمة أن مؤشرها لتكاليف السلع الغذائية تراجع الشهر الماضي بنسبة 2.1 في ظل تراجع الطلب ووفرة إنتاج الألبان والزيوت النباتية. وتراجع المؤشر بنسبة 24% منذ ارتفاعه بشكل قياسي في مارس 2022 عندما تسببت الأزمة الأوكرانية في عرقلة صادرات الحبوب العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وتعتبر الحبوب من العوامل الرئيسية وراء تراجع المؤشر منذ العام الماضي.

وذكرت بلومبرج، أن محصول القمح الروسي ساعد في اعتدال الأسعار، في الوقت الذي تستمر فيه صادرات الحبوب الأوكرانية رغم من توقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ومن المتوقع أن تجني الولايات المتحدة محصول ذرة غير مسبوق رغم المخاوف من تأثر حجم المحصول بدرجات الحرارة المرتفعة قرب انتهاء موسم الزراعة. وقالت المنظمة الأممية إن أسعار الألبان والزيوت النباتية واللحوم انخفضت بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي، كما تراجع أيضا مؤشرها لأسعار الحبوب في ظل إنتاج البرازيل محصول ذرة قياسي هذا العام، فيما ارتفعت أسعار السكر.