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تركيا.. ضبط 300 مهاجر في بحر «إيجة»

أرشيفية
9 سبتمبر 2023 01:23

إسطنبول (وكالات)

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أعلن خفر السواحل التركي، أمس، أنه اعتقل ما يربو على 300 مهاجر في بحر إيجة على مدار الأيام الثلاثة الماضية. 
وحاول أمس، 112 مهاجراً الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على متن زوارق مطاطية من ساحل كوشاداسي التركي، الذي لا يفصله عن جزيرة ساموس اليونانية إلا مضيق ضيق. 
وانتشل خفر السواحل بالفعل أكثر من 200 شخص في 6 عمليات مختلفة على بحر إيجة الأربعاء الماضي. ولم تتبين جنسياتهم في البداية. 
وفي السياق، ضبطت قوات الأمن التركية 48 مهاجراً غير نظاميين في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان شمال غرب البلاد.
وأفادت مصادر أمنية، أمس، أن قوات الأمن شنت عملية أمنية ضد مجموعات دخلت الحدود بطرق غير قانونية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

تركيا
بحر إيجه
المهاجرون
جزيرة ساموس
خفر السواحل
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