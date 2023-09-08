الفيضانات تدمّر قرى بأكملها في اليونان

بعد ثلاث سنوات من الدمار، الذي أحدثه إعصار "يانوس"، عاد كابوس الفيضانات الكارثية إلى سهل "ثيساليا"، مما أدى إلى غرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمحاصيل ونفوق الماشية.

واصل عناصر الإطفاء، بدعم من الجيش في اليونان الجمعة، عملية إجلاء مئات السكان من قرى عدة حاصرتها الفيضانات، حيث ارتفع عدد القتلى إلى عشرة، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

وقال فاسيليس كيكيلياس وزير الدفاع المدني، الجمعة "للأسف، أسفرت الفيضانات عن مصرع عشرة أشخاص ولا يزال أربعة في عداد المفقودين".

وجميع الضحايا سقطوا بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت من الثلاثاء إلى الخميس على سهل "ثيساليا" الكبير في وسط البلاد على بعد 330 كيلومترا شمال العاصمة أثينا.

وأوضح عناصر الإطفاء أنّ مروحيات وقوارب نجاة تستخدم في إطار "عملية ضخمة" للوصول إلى القرى المحاصرة بسبب فيضان الأنهار.

واجتاحت السيول الشوارع، وغمرت المياه منازل في أماكن مثل قرية "بالاماس".

ويخشى السكان من ارتفاع عدد الضحايا.