قتلى ومفقودون جراء فيضانات اليونان وهونغ كونغ

اليونان (وكالات)

واصل عناصر الإطفاء بدعم من الجيش في اليونان، أمس، عملية إجلاء مئات السكان من قرى حاصرتها الفيضانات وسط البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 7، فيما تواجه هونغ كونغ أمطاراً هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884.

وتفصيلاً، عثر في اليونان على جثث ثلاثة أشخاص هم امرأتان ورجل يبلغ 69 عاماً خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إلى 7 عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت من الثلاثاء إلى الخميس على سهل ثيساليا الكبير في وسط البلاد على بعد 330 كيلومتراً شمال أثينا. وأوضح عناصر الإطفاء أنّ مروحيات وقوارب نجاة تستخدم في إطار «عملية ضخمة» للوصول إلى القرى المحاصرة بسبب فيضان الأنهار. وأكد عناصر الإطفاء أن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، فيما يخشى السكان ارتفاع عدد الضحايا.

وضربت العاصفة «دانيال» والتي وصفها الخبراء بأنها «ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة»، مقاطعة مغنيسيا على بعد 300 كيلومتر شمال أثينا، ولا سيما عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا. وأعلن عناصر الإطفاء الخميس إجلاء نحو 200 سائح تقطعت بهم السبل في جبل بيليون على متن قوارب في الأيام الأخيرة.

إلى ذلك، تواجه هونغ كونغ أمطاراً هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884، ما أثار فيضانات وبلبلة كبرى في المواصلات، بعد أقل من أسبوع على تعرضها لإعصار قوي.

من جهة أخرى، تسجل شينجين، المدينة الكبرى المحاذية لهونغ كونغ، منذ الخميس هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ العام 1952، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وسجّلت المنطقة ظروفا جوية قصوى ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، وهي ظواهر تتفاقم شدتها بسبب التغير المناخي، بحسب العلماء.

وأفاد مرصد هونغ كونغ عن 158.1 ملم من المتساقطات دفعة واحدة خلال مجرد ساعة قبل منتصف الليل. وبعد ظهر أمس، أفادت هيئة طبية بنقل ما لا يقل عن 110 أشخاص إلى المستشفى بسبب إصابات على صلة بالحوال الجوية، أربعة منهم في حالة حرجة. كذلك أكد أحد المستشفيات وفاة شخص كان عُثر عليه فاقدا للوعي قبالة شاطئ غرب جزيرة هونغ كونغ، ولكن لا تزال السلطات تحقق فيما إذا كانت الوفاة نتيجة الفيضانات.

ورفعت السلطات التحذير من العواصف المطيرة في المدينة إلى أعلى مستوياته، إذ ظل المؤشر باللون «الأسود» مدة 16 ساعة قياسية قبل أن يتم خفضه بعد ظهر الجمعة، مع تراجع هطول الأمطار.