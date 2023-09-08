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عشرات القتلى جراء إعصار ضرب جنوب البرازيل

آثار الفيضانات في البرازيل
9 سبتمبر 2023 00:34

قالت السلطات إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال تسعة في عداد المفقودين بعدما اجتاح إعصار ولاية "ريو جراندي دو سول" في أقصى جنوب البرازيل وأدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضانات اجتاحت المنازل.
وجميع المفقودين من سكان بلدة "موكوم" الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الفيضانات وحيث تم الإبلاغ عن 14 وفاة. كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا.
وأعلن إدواردو ليتي، حاكم الولاية حالة الكوارث العامة وألغى عروضا على مستوى الولاية كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل.
وقالت حكومة الولاية إن الأمطار الغزيرة والناجمة عن إعصار أثرت على 80 مدينة وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى وأدت إلى نزوح أكثر من 3900 آخرين.
وبالإضافة إلى 39 حالة وفاة في ريو جراندي دو سول، توفي شخص في ولاية "سانتا كاتارينا" المجاورة عندما سقطت شجرة على سيارته.

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المصدر: وكالات
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