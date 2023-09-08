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أميركا تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند

كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأميركية
9 سبتمبر 2023 00:25

أعلنت الولايات المتّحدة، الجمعة، أنّها اتّفقت مع الهند على حلّ آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي عشية قمة مجموعة العشرين.
وقالت كاثرين تاي المسؤولة عن الملف التجاري في البيت الأبيض، في بيان، إنّ "اتّفاق اليوم يحلّ النزاع المتبقّي منذ فترة طويلة ويفتح فصلاً جديداً من التعاون الثنائي الذي سيعمّق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند".
يتعلّق النزاع بين البلدين بالدواجن، وعلى وجه الخصوص بقيود فرضتها الهند على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتّحدة بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور.
وفي إطار الاتّفاق، الذي أعلن عنه الجمعة، وافقت الهند على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الديك الرومي والبط المجمّد، إلى جانب التوت الأزرق الطازج والتوت البرّي.
وشدّدت تاي على أنّ هذه التخفيضات الجمركية ستعزّز الفرص الاقتصادية للمنتجين الأميركيين في "سوق أساسية".
وكان البلدان اتّفقا، في يونيو الماضي، على إنهاء ستّة نزاعات بينهما أمام منظمة التجارة العالمية، كما وافقت الهند على خفض التعرفات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمّص والعدس.

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المصدر: وكالات
الهند
الولايات المتحدة
اتفاق
نزاع تجاري
التجارة
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