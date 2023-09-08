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المجلس الأوروبي: انضمام الاتحاد الأفريقي لـ«العشرين» إشارة جيدة

شارل ميشيل
9 سبتمبر 2023 01:23

نيودلهي (وكالات)

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أن الاتحاد الأفريقي على وشك الانضمام للمجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم. 
وأشار ميشيل إلى أن التوافق بين أعضاء مجموعة العشرين على السماح بانضمام الاتحاد الأفريقي يعد «إشارة جيدة». 
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي «27 دولة» هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجموعة العشرين حالياً.  ويتألف الاتحاد الأفريقي من 55 دولة ويضم جميع الدول الأفريقية المعترف بها دولياً على نطاق واسع. 
ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يمكن أن يصبح عضواً رسمياً، حسبما أفادت تقارير إعلامية. 
ويمكن أن يحضر الاتحاد الأفريقي قمة مجموعة العشرين كعضو عادي لأول مرة، العام المقبل في البرازيل، أو في 2025 في جنوب أفريقيا. وتضم مجموعة العشرين حالياً 19 من أكبر الاقتصادات في العالم، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

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قمة مجموعة العشرين
شارل ميشيل
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