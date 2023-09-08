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هجوم انتحاري جديد على معسكر للجيش في مالي

جندي من الجيش المالي في دورية على ضفاف نهر النيجر في مالي
8 سبتمبر 2023 22:36

استهدفت عملية انتحارية، اليوم الجمعة، معسكرا للجيش المالي في مدينة "غاو" غداة هجومين نُسبا إلى إرهابيين أسفرا عن مقتل 64 مدنيا وعسكريا في شمال البلاد.
وقال الجيش المالي، في رسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوما "متشعبا" وقع في منطقة المطار أي أنه شن بوسائل مختلفة. ولم يعلن الجيش أي حصيلة للهجوم.
وأفاد موظف في المطار أن هجوما شن بواسطة آليتين مفخختين تخلله إطلاق نار أيضا. وأكد أن المطار أغلق.
وعلى غرار هجوم الخميس الذي استهدف موقعا عسكريا في "بامبا" في الغرب، تبنت جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هجوم اليوم الجمعة، وفق ما نقله موقع "سايت" المتخصص في رصد المجموعات المتطرفة.
ووفق حصيلة للحكومة، قتل ما لا يقل عن 64 شخصا هم 49 مدنيا و15 جنديا الخميس في منطقة "بامبا" بين "غاو" و"تمبكتو" في هجومين منفصلين، واستهدفا مركبا لنقل الركاب في نهر النيجر وموقعا عسكريا.
وقالت الحكومة إن رد الجيش سمح "بتحييد نحو خمسين إرهابيا".

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المصدر: وكالات
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