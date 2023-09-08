خبراء مفرقعات يفحصون مركبة مشبوهة في إنجلترا

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها استدعت خبراء مفرقعات من الجيش البريطاني لفحص مركبة مشبوهة عند محطة نفق المانش (تشانيل تانيل) في كِنت بجنوب شرق إنجلترا، مما أدى إلى تعطيل مزيد من الرحلات في ظل استمرار مطاردة سجين هارب.

وذكرت الشرطة أن المركبة المشبوهة مرتبطة بالبحث الجاري عن جندي سابق في الجيش والمشتبه بارتكابه جرائم إرهاب والذي فر من السجن يوم الأربعاء.

وتجري أجهزة الأمن عمليات فحص مكثف في منافذ الخروج من بريطانيا في إطار جهودها للعثور على السجين الهارب.

وتأجلت، بالفعل، رحلات في المحطة، التي يتم من خلالها نقل السيارات والشاحنات التي ترغب في العبور إلى فرنسا على متن القطارات، بسبب البحث عن السجين الهارب.

وقالت الشرطة، في بيان منفصل، إن تقاطعين على الطريق السريع المؤدي إلى المحطة أُغلقا نتيجة لعمليات الفحص المكثف.