مقتل قادة بارزين من حركة الشباب في الصومال

قال زعيمان محليان في الصومال، اليوم الجمعة، إن هجوما يشتبه أنه بطائرة مسيرة تسبب في مقتل ثلاثة من كبار قادة حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد.

وخرجت روايات متباينة عن الحادث لكن هيئة الإذاعة الحكومية الصومالية قالت إن امرأة وطفلين قتلوا بعد انفجار لغم أرضي كان الإرهابيون يخبئونه في منزل بقرية "عيل لهلي" في إقليم "جلجدود".

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" أن المسلحين الثلاثة، الذين لقوا حتفهم في الهجوم، كانوا من كبار قادة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، ومن بينهم ألول علي جوليد الذي يعتقد أنه قائد الجماعة في "جلجدود".

وأضافت الوكالة أنهم قُتلوا في "عملية خاصة"، مساء الأربعاء.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، مقتل ثلاثة مسلحين.

وقال الزعيم المحلي فرح عدن إن طائرة مسيرة تعقبت المسلحين.

وأضاف "كانوا جالسين خارج المنزل. قصفتهم الطائرة المسيرة. لم يُقصف المنزل ولم يُستهدف مدنيون. أصيب المدنيون فقط بشظايا القنبلة".