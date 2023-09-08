زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن سير هجوم بلاده المضاد.

وأقر زيلينسكي بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية.

وقال، خلال مؤتمر في كييف "إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد"، واستنكر "عمليات تزداد تعقيدا وبطئا، في ما يتعلق بإمدادات الأسلحة" الغربية.

وأضاف أن القتال "يشهد تباطؤا، نقر بهذا الواقع".

وكرر زيلينسكي أنه إذا سلم الغربيون ذخائر بعيدة المدى في شكل أسرع، فإن الجيش الأوكراني سيتقدم في شكل أسرع.

وقال إن "سلاحا محددا له تأثير محدد. كلما كان قويا وبعيد المدى، كانت وتيرة الهجوم المضاد أكثر سرعة".

ولم يسلم الغربيون كييف هذا النوع من الذخائر سوى في شكل محدود، خشية أن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية.

وفي السياق نفسه، تشكو أوكرانيا، منذ أشهر، من بطء المفاوضات حول تسليم مقاتلات "إف-16"، في حين أنها لا تملك سوى أسطول جوي وصغير ومتقادم يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وبعد أشهر من التردد، قررت الدول الأوروبية تسليم كييف عشرات من هذه المقاتلات، لكن وصولها إلى ساحة المعركة سيستغرق أشهرا إضافية في انتظار تدريب طواقم الطيارين عليها.