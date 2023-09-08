بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى نيودلهي لحضور قمة زعماء دول مجموعة العشرين التي ستنعقد في العاصمة الهندية.

خلال القمة التي تستمر يومين بدءا من السبت، ستناقش الكثير من القضايا مثل الأزمة الأوكرانية وإعادة هيكلة الديون.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة إلى نيودلهي.

بدوره، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الهندية، ممثلا للرئيس فلاديمير بوتين. فيما يرأس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وفد بلاده.

ويلتقي بايدن رئيس الوزراء الهندي الذي استقبله في يونيو الماضي في البيت الأبيض.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها مع الهند، في حين تحاول نيودلهي ترسيخ دور رائد على الساحة الدولية.