وصول أول دفعة من دبابات ألمانية متطورة إلى أوكرانيا

وصلت الدبابات العشر الأولى من طراز "ليوبارد 1" التي تعهّدت كلّ من الدنمارك وألمانيا وهولندا في فبراير بإرسالها إلى أوكرانيا، على ما أعلن الجيش الدنماركي اليوم الجمعة، على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقًا.

ووعدت الدول الأوروبية الثلاث، مطلع فبراير، بإرسال مئات الدبابات الثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف.

وقال الجيش الدنماركي، في بيان "أُرسلت الدبابات العشر الأولى إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق"، مضيفًا "أُرسلت عشر دبابات أخرى من المصنع".

ولفت الجيش إلى أن العسكريين الدنماركيين يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات.

وقال قائد الجيش الدنماركي، حسبما أورد البيان، "لا شكّ لدي في أن ذلك سيساعد" أوكرانيا في الأزمة الحالية.

ظلّ الجيش الدنماركي، حتى العام 2005، يستخدم دبابات "ليوبارد 1 A5" التي قدّمها لكييف هذا العام. في العام 1997، اشترى البلد 51 دبابة "ليوبارد 2 A4" التي طوّرتها ألمانيا، وتخلّى عن دبابات "ليوبارد 1 A5" تدريجيًا.