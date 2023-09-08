روسيا تعلن حصيلة جديدة بالمئات لقتلى الجيش الأوكراني

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها كبدت القوات الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة خسائر في الأرواح قدرتها بمئات القتلى.

وأعلنت موسكو أن نحو ألف جندي من الجيش الأوكراني قتلوا، على خلاف تصريحات كييف بأنها تحرز تقدما بطيئا لكنه مطرد في هجومها المضاد.

لكن موسكو تقول إن قواتها لا تزال صامدة في مواقعها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «باتجاه دونيتسك، صدت وحدات من القوات الجنوبية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، 12 هجوما».

وأضافت «باتجاه زابوريجيا، صدت وحدات من القوات الروسية خمس هجمات خلال النهار».

وذكرت روسيا أن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت نحو ألف رجل في 24 ساعة من القتال.

وتحاول أوكرانيا اختراق الخطوط الروسية في جنوب مدينة «أوريخيف» في مسعى لشق صفوف القوات الروسية وتهديد خطوط إمدادها الرئيسية.