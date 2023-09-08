هونغ كونغ تواجه الأمطار الأكثر غزارة منذ 140 عاما

تواجه هونغ كونغ الجمعة أمطاراً هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884، ما أثار فيضانات وبلبلة كبرى في المواصلات، بعد أقل من أسبوع على تعرضها لإعصار قوي.

من جهة أخرى، تسجل شينجين، المدينة الكبرى المحاذية لهونغ كونغ، منذ الخميس هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ العام 1952، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وسجّلت المنطقة ظروفا جوية قصوى ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، وهي ظواهر تتفاقم شدتها بسبب التغير المناخي، بحسب العلماء.

وأفاد مرصد هونغ كونغ عن 158,1 ملم من المتساقطات دفعة واحدة خلال مجرد ساعة قبل منتصف الليل.

وبعد ظهر الجمعة، أفادت هيئة طبية بنقل ما لا يقل عن 110 أشخاص إلى المستشفى بسبب إصابات على صلة بالأحوال الجوية، أربعة منهم في حالة حرجة.

كذلك أكد أحد المستشفيات وفاة شخص كان عُثر عليه فاقدا للوعي قبالة شاطئ غرب جزيرة هونغ كونغ، ولكن لا تزال السلطات تحقق فيما إذا كانت الوفاة نتيجة الفيضانات.

وكانت السلطات رفعت التحذير من العواصف المطيرة في المدينة إلى أعلى مستوياته، إذ ظل المؤشر باللون "الأسود" مدة 16 ساعة قياسية قبل أن يتم خفضه بعد ظهر الجمعة، مع تراجع هطول الأمطار.



وأعلنت السلطات إغلاق المدارس "بسبب الظروف القصوى" ووقف عمل بعض أجهزة الجمارك على الحدود بين هونغ كونغ وشينجين، المدينة البالغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة والتي تشكل مقرا للعديد من شركات التكنولوجيا.

وعُلّقت المداولات في بورصة هونغ كونغ ليوم الجمعة، فيما فتحت بورصة شينجين على تراجع صباحا.

وذكرت سلطات هونغ كونغ أن شينجين تستعد لتفريغ مياه خزاناتها، ما قد يتسبب بفيضانات في بعض أنحاء شمال هونغ كونغ.



