حل البرلمان النيوزيلندي قبل الانتخابات

حلت نيوزيلندا اليوم الجمعة برلمانها من أجل الانتخابات العامة المقبلة. يشار إلى أنه يجب حل برلمان البلاد قبل أن يمكن للحاكم العام إصدار تعليماته للجنة الانتخابية لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 14 أكتوبر المقبل.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل التصويت أن حزب العمال الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، يتخلف عن الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط، بقيادة كريستوفر لوكسون. ويحتاج الحزب أو الائتلاف من أجل تشكيل حكومة إلى الفوز بـ61 مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا. وغالبا ما يمنح نظام التمثيل النسبي المختلط في نيوزيلندا الأحزاب الصغيرة دورا حاسما في تشكيل الحكومة.

ويحق لأكثر من 8ر3 مليون ناخب مؤهل في البلاد الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من 2 أكتوبر. وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء (0600 بتوقيت جرينتش) يوم 14 أكتوبر، وبعد ذلك سيبدأ إعلان النتائج الأولية. وإذا اتضح من سيشكل الحكومة ليلة الانتخابات، فيمكن تشكيلها في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني محدد لذلك. وسيتم إعلان النتائج الرسمية في 3 نوفمبر المقبل.