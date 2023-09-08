أمطار غزيرة تعطل الحركة في هونج كونج.. والسلطات تحذر

قررت هونج كونج إغلاق المدارس وإيقاف التداول بالبورصة اليوم الجمعة، بسبب هطول أمطار غزيرة على المدينة خلال الليل، مما أدى إلى غمر الشوارع في أجزاء من المدينة وكذلك محطة بمترو الأنفاق.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الحكومية "شينخوا" أن الأمطار هطلت على المدينة منذ مساء الخميس، وحذرت الحكومة من استمرار الطقس حتى ظهر اليوم الجمعة.

وقال مرصد هونج كونج إنه سجل سقوط 1ر158 ملم من الأمطار في الساعة بين الساعة 11 مساء الخميس ومنتصف الليل، وهو أعلى تسجيل منذ بدء التسجيل عام 1884.

وصدر ليل الخميس أعلى تحذير من العواصف المطيرة باللون "الأسود"، وهو الأول منذ ما يقرب من عامين، وحثت السلطات السكان على البحث عن ملجأ آمن إذا كانوا في خارج منازلهم.