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في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث.. الملك تشارلز يشكر الجماهير

في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث.. الملك تشارلز يشكر الجماهير
8 سبتمبر 2023 08:20

تقدم الملك تشارلز اليوم الجمعة بالشكر للجماهير على "حبهم ودعمهم" وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث واعتلائه العرش.

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما في الثامن من سبتمبر، في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه.

وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا بصورة خاصة وفي هدوء بالمقر الملكي في اسكتلندا.

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وليس من المقرر أن يحضرا أي مناسبة احتفالية كما لن يكون هناك أي تجمع عائلي خاص كبير للاحتفال باعتلائه العرش.

وقال تشارلز في بيان "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا".
وتابع "إنني ممتن للغاية أيضا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن قلوب الأمة ستكون مع تشارلز وعائلته في هذه "الذكرى المهيبة".

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
لندن
بريطانيا
الملكة إليزابيث
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