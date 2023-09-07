مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: توقيع مرتقب لـ«ميثاق وطني» بكركوك تفادياً للتوترات الأمنية

هدى جاسم (بغداد)

أكدت مصادر سياسية رفيعة في العراق أن «ميثاقاً وطنياً» عراقياً سيتم التوقيع عليه خلال الأيام القادمة بين ثلاثة أطراف في مدينة كركوك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سيزور المدينة.

وبينت المصادر، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قرارات مهمة ستصدر خلال زيارة السوداني إلى كركوك، أبرزها توقيع «ميثاق وطني» يكون بمثابة خريطة طريق تنهي الأزمة التي نشبت قبل أيام في المدينة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأشارت المصادر إلى أن السوداني مازال يتواصل مع القيادات الأمنية في كركوك منعاً لمحاولة بعض الأطراف إشعال الأزمة مرة أخرى.

وتوقعت المصادر أن يجمع السوداني جميع الأطراف في المدينة مع الأخذ بقرار المحكمة الاتحادية بتأجيل قرار تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني.