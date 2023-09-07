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الأردن: غير قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
8 سبتمبر 2023 01:06

عمّان (الاتحاد)

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن بلاده لن تكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين إذا لم تنته الأزمة في سوريا، وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة. وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، أن مستقبل اللاجئين يكون في بلدهم حين تتوافر ظروف العودة الطوعية لهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية توفير العيش الكريم بصفته حقاً للاجئين. 
ولفت إلى أن الطرفين بحثا جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وقرار مجلس الأمن 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري، وبما يلبي حقوقه وطموحاته في وطن آمن مستقر.

الأردن
وزير الخارجية الأردني
أيمن الصفدي
سوريا
الأزمة السورية
اللاجئون السوريون
النازحون السوريون
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