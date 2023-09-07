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الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل 1200 سوري

أرشيفية
8 سبتمبر 2023 01:06

بيروت (الاتحاد)

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، إحباط تسلل 1200 سوري إلى لبنان الأسبوع الحالي في ظاهرة يتم الإعلان عنها بشكل متزايد مؤخراً. ويستضيف لبنان، وفق الأمم المتحدة، أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم. وتقدّر السلطات وجود أكثر من مليوني لاجئ، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف.
وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بداية جلسة لمجلس الوزراء: «ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية». وأضاف أن «الجيش والقوى الأمنية يجهدون لمنع قوافل النزوح غير المبرر». 

الجيش اللبناني
لبنان
سوريا
اللاجئين السوريين
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