تغير المناخ والتنمية المستدامة على طاولة «العشرين»

نيودلهي (وام)

وضعت مجموعة العشرين في الهند أولويات في جدول أعمال قادة دول المجموعة الذين سيعقدون قمتهم السنوية غداً في العاصمة الهندية نيودلهي بين الـ9 والـ10 من سبتمبر الجاري.

وتلعب مجموعة العشرين دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف من خلال تركيزها على الملفات والقضايا المالية العالمية، لا سيما وأنها منتدى دولي يضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم. وترتكز أولويات قمة العشرين، التي ستعقد هذا العام تحت شعار «أرض واحدة - عائلة واحدة - مستقبل واحد»، على القضايا الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، والتي تشمل التحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار، والتنمية الخضراء، والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.

وستبحث القمة أيضاً سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.

وستركّز أجندة قمة العشرين على الاستجابات الضروريّة للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلباً على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي. وتتماشى القضايا والملفات المقرر مناقشتها ضمن أجندة القمة مع مساعي الهند خلال فترة رئاستها للمجموعة والهادفة لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم بما يتماشى مع شعارها الذي يرتكز على زهرة اللوتس، التي تعبر عن فكر وإيمان وتراث الهند القديم. وستكون القمة تتويجاً لجميع الاجتماعات والمناقشات على مدار العام التي عقدت بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية، كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم، الذي يتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعة العمل المعنية.

يذكر أن قمة العشرين لعام 2022، عقدت في بالي 15 و16 نوفمبر 2022، وتم تنظيمها تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين وبعد أيام من المداولات، أصدرت القمة إعلاناً أكدت فيه أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات منسقة لدفع أجندة قوية وشاملة ومرنة لتحقيق الانتعاش العالمي.