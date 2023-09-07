الأمم المتحدة تؤكد حاجة ليبيا إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحدة

حسن الورفلي (بنغازي)

أكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحدة، وأن بعثة الأمم المتحدة تعمل لحل الأزمة الليبية، ولا تأخذ جانب أي طرف على حساب الآخر.

وأوضح باتيلي، في بيان، أمس، أن المصالحة الوطنية مهمة، ومن شأنها أن تجعل ليبيا مركزاً اقتصادياً، محذراً من أن انقسام المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على الليبيين، حاثّاً جميع الأطراف على التوصل إلى توافق لوضع حد للانقسام. وأكَّد باتيلي أهمية تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات عامة في ليبيا، مشيراً إلى أنه حان الوقت لجلوس القادة الليبيين معاً لتشكيل حكومة موحدة، والذهاب نحو انتخابات عامة.