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الصومال: الجيش يعلن قتل ثلاثة من قيادات «الشباب» الإرهابية

أرشيفية
8 سبتمبر 2023 01:06

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، قتل ثلاثة قياديين من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في منطقة «سييل لاهلاي» بولاية «غلمدغ». 
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن الجيش الصومالي القول، إنه كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات «الشباب» المتطرفة.  وأضافت الوكالة أن «الحكومة الصومالية أعربت عن امتنانها للسكان المحليين الذين ساهموا في نجاح العملية العسكرية ضد الشباب». 
وعلى صعيد متصل، ذكرت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان، أن «لغماً أرضياً زرعته ميليشيات الشباب في محافظة غلغدود وسط البلاد تسبب انفجاره في وفاة أم وطفلين وإصابة اثنين آخرين».

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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