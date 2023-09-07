تأكيد أممي على ضرورة العودة لـ«اتفاق الحبوب»

عواصم (وكالات)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العودة للعمل وفق اتفاق الحبوب، تعتبر إحدى المهمات الحيوية للأمم المتحدة في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي. وأضاف غوتيريش، في مؤتمر صحفي: «علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإزالة عدد من القيود الموجودة اليوم على مستوى بنية التجارة الدولية». وشدد الأمين العام على أن «أحد الأهداف الرئيسية في هذا المجال، يكمن في استعادة مبادرة البحر الأسود»، مشيراً إلى أنه من أجل استعادة صفقة الحبوب، من الضروري إنشاء نظام من الضمانات المتبادلة بين الأطراف المعنية وذات العلاقة.

في 18 يوليو الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل في مجال صفقة الحبوب.

وعلى صعيد متصل، قال مصدر تركي شارك في الجانب الفني لصفقة الحبوب، إن أنقرة وموسكو ستناقشان قريباً، «ربما الأسبوع المقبل»، مشروعاً لتوصيل الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.

وشدد المصدر على أن الجانبين يؤكدان التصميم على بدء عمليات التسليم بسرعة.

ورداً على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن استئناف العمل في مبادرة حبوب البحر الأسود، أشار المصدر إلى أن «الوضع مازال معقداً».

وقال: «سيتعلق الكثير بالمفاوضات في قمة مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع الأسعار والأزمة الغذائية الشاملة، فإننا نشعر بالقلق».

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.

وفي السياق، أعلنت النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو، أن سلطات كييف باشرت باستخدام موانئ كرواتيا لتصدير الحبوب.

وشاركت سفيريدينكو في اجتماع ثنائي على هامش قمة «مبادرة البحار الثلاثة» في بوخارست وناقشت مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش قضايا فتح طرق تجارية جديدة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ونقلت وزارة الاقتصاد الأوكرانية عن سفيريدينكو قولها: «تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية، نحن على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات هذا الممر، ونعتقد أن هذا الطريق اللوجستي سيلعب دوراً مهماً في التجارة الثنائية بين بلدينا».