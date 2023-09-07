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بلينكن يتفقد معدات أميركية في أوكرانيا

بلينكن يتفقد معدات أميركية في أوكرانيا
7 سبتمبر 2023 20:39

 تفقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طائرات استطلاع ومركبات مدرعة، تبرعت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا، إضافة إلى وحدات من حرس الحدود، في اليوم الثاني لزيارته إلى أوكرانيا اليوم الخميس.

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وعلى منصة إكس، تويتر سابقا، قال بلينكن: "قمت بزيارة حرس الحدود لمعرفة مدى مواصلتهم حماية أراضي أوكرانيا وشعبها. نقدم 300 مليون دولار في شكل تمويل جديد لقطاع إنفاذ القانون في أوكرانيا، لمواصلة هذا العمل المهم. الولايات المتحدة تظل متحدة مع أوكرانيا". كما زار بلينكن مركزا لإزالة الألغام. ووفقا للدفاع المدني الأوكراني، تمتلئ 30% من أراضي البلاد، أو ما يوازي 174 كيلومترا مربعا، بالألغام ومخلفات الحرب.

المصدر: د ب أ
أنتوني بلينكن
أميركا
أوكرانيا
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