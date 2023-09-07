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ألمانيا تأمل في ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

ألمانيا تأمل في ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين
7 سبتمبر 2023 20:20

تأمل الحكومة الألمانية في أن يتم ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين المؤثرة خلال قمة المجموعة، التي ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي بعد غد السبت.

ونُقِل عن الوفد الألماني القول اليوم الخميس إنه لا يزال يتعين توضيح كيفية التعامل مع منظمات إقليمية أخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكارييبي (سيلاك).

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وأضاف الوفد أن من الوارد إصدار تعهد بالبدء في إجراء محادثات مع هاتين المنظمتين. ولفت الوفد إلى وجود اتفاق مبدئي داخل المجموعة بشأن ضم الاتحاد الأفريقي " لم يظهر أحد ويقول: لا نريد هذا".

وكان الأعضاء الأقوياء في المجموعة مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة أعربوا عن تأييدهم لضم الاتحاد الأفريقي وهي الخطوة التي أبدت ألمانيا أيضا تأييدها الواضح لها. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضوا و هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجموعة القوى الاقتصادية المهمة حتى الآن.

 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الإفريقي
مجموعة العشرين
ألمانيا
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