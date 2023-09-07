ألمانيا تضبط 50 كيلوجراما من الماريجوانا بقيمة نصف مليون يورو

ضبطت سلطات الجمارك الألمانية في مدينة هايلبرون جنوب ألمانيا 50 كيلوجراما من الماريجوانا بقيمة سوقية تقارب نحو 500 ألف يورو في طرود بريدية. وأعلنت الجمارك اليوم الخميس أن الطرود تم اكتشافها في الفترة بين منتصف يوليو حتى أوائل أغسطس الماضيين خلال أربع عمليات تفتيش في مركز طرود تابع لشركة تزويد بالخدمات البريدية.

وأوضحت الجمارك أن المادة المخدرة كانت معبأة في أكثر من 30 وعاء محكمة الغلق ومختلفة الحجم. وكانت هناك بعض الطرود التي تحوي عدة أوعية. وكانت الطرود موجهة إلى أشخاص في ألمانيا وكذلك أيضا إلى أشخاص في دول أوروبية. وقالت الجمارك إن أفرادها كانوا يلاحظون عند فتح هذه الطرود الرائحة المميزة للماريجوانا.