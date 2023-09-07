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مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة

مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة
7 سبتمبر 2023 15:52

قالت بلومبرج نيوز اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.
وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية "المنظمة الدولية المدعوة".
كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد كتب لقادة دول مجموعة العشرين في يونيو مقترحا منح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة ودائمة خلال القمة المرتقبة في العاصمة الهندية نيودلهي.
وتضم مجموعة العشرين في الوقت الراهن 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
كما دعت مجموعة العشرين هذا العام تسع دول غير أعضاء منها بنجلادش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحضور القمة التي تعقد مطلع الأسبوع في نيودلهي.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال القمة المنتظرة.
وعبّرت دول مثل ألمانيا والبرازيل وكندا عن دعمها لمنح الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين.

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المصدر: وكالات
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