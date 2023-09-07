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إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة على روسيا

ضباط شرطة في موقع وسط موسكو(أرشيفية)
7 سبتمبر 2023 09:13

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس إحباط محاولة لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تليجرام: "في السابع سبتمبر، في حوالي الساعة 0300 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".

المصدر: وكالات
روسيا
موسكو
روسيا وأوكرانيا
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