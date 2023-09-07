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توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح قبل نهاية سبتمبر

توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح قبل نهاية سبتمبر
7 سبتمبر 2023 09:24

يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية سبتمبر بجريمة فدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر.
ووفقاً للتهم الأصلية المقدمة في يونيو، لم يتمكن بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018.
والأربعاء أبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن مدة 10 سنوات.


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المصدر: وكالات
جو بايدن
هانتر بايدن
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