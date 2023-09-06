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قلق يمني بشأن تقليص المساعدات الإغاثية

أرشيفية
7 سبتمبر 2023 01:11

عدن (الاتحاد)

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أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بتقليص المساعدات الإغاثية ومخاطر ذلك في مفاقمة الأزمة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي، مشيداً بالتدخلات الإنسانية للأمم المتحدة، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين المدنيين.
جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس بقصر معاشيق، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من منسق الأمم المتحدة إلى إحاطة شاملة حول مستوى الاستجابة الأممية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، والتوجهات الأممية لتعزيز حضور الوكالات الدولية في المحافظات المحررة.
وأشاد العليمي بالتدخلات الإنسانية للأمم المتحدة، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين الأرواح، فضلاً عن جهودها الناجحة في المعالجة الأولية لخطر الناقلة صافر، وتفادي كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.
وأعرب فخامة الرئيس عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بتقليص المساعدات الإغاثية ومخاطر ذلك في مفاقمة الأزمة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأكد العليمي، حرص المجلس والحكومة على دعم جهود الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتقديم التسهيلات كافة لحركة موظفيها وتحسين وصولهم إلى المحتاجين للمساعدة والعون في أنحاء اليمن. كما شدد على أهمية مراجعة بعض البرامج الأممية في مناطق سيطرة الحوثي بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، فضلاً إلزام الحوثي التوقف عن زراعة المزيد من الألغام الأرضية والبحرية المحرمة دولياً.

 

المساعدات الإغاثية
المساعدات الإنسانية
اليمن
الأزمة اليمنية
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأمم المتحدة
جماعة الحوثي
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