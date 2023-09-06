تمديد قوة شرق أفريقيا لمكافحة العنف في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

اتفق زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التي جرى نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لقمع العنف. وأرسلت مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من 7 دول قواتها لأول مرة إلى الكونغو الديمقراطية في نوفمبر العام الماضي بعد ظهور جماعة «أم 23» المتمردة مجدداً. وأفاد بيان لمجموعة شرق أفريقيا، أن «رؤساء دول التكتل اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 8 ديسمبر، بانتظار صدور تقرير تقييمي».

وكانت الشكوك تحوم حول مصير القوة العسكرية بعد أن انتقدها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، لكن مجموعة شرق أفريقيا قررت في يونيو الإبقاء على القوات هناك ثلاثة أشهر أخرى. وتنتشر عشرات الجماعات المسلحة في مناطق شرق الكونغو الديمقراطية، وتعود جذور هذه الجماعات إلى الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الـ 21.