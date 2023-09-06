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50 ألف مهاجر دخلوا إيطاليا خلال شهرين

أرشيفية
7 سبتمبر 2023 01:11

روما (وكالات)

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أفاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أن أكثر من 50 ألف مهاجر دخلوا إيطاليا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.  
وقال بيانتيدوزي، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن إيطاليا تمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة من التدفقات. 
ولعبت الحكومة الإيطالية دوراً أساسياً في توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس منتصف يوليو الماضي لكبح التدفقات القادمة بشكل أساسي من السواحل التونسية القريبة. 
وكشفت بيانات للمعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية أن عمليات الإنزال من تونس زادت بنسبة 38%، وتفيد هذه البيانات بأن 17 ألفا و352 وصلوا من تونس في الشهر السابق لتوقيع المذكرة، مقابل 23 ألفا و907 في الشهر التالي للتوقيع. 
وقال الوزير الإيطالي: «نحن بحاجة إلى منع مغادرة المهاجرين قدر الإمكان»، فضلاً عن «إخضاع الوافدين للقواعد الأوروبية والوطنية، وتنفيذ نظام الإعادة إلى الوطن»، لمن لا يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية.

إيطاليا
المهاجرين
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة
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