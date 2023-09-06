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باكستان.. الانتخابات العامة خلال 4 أشهر

أرشيفية
7 سبتمبر 2023 01:12

إسلام آباد (وكالات)

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أعلن رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار أنه متأكد من إجراء الانتخابات العامة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. 
وأضاف رئيس الوزراء، إنه وفقاً للترتيبات القانونية، سينتقلون إلى إجراء العملية الانتخابية خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الباكستانية. 
وقال كاكار: «أعتقد أنه في غضون أشهر قليلة، أي ثلاثة أو ثلاثة ونصف أو أربعة أشهر، سننتقل إلى إجراء العملية الانتخابية»، مضيفاً «لست فقط متفائلاً بل أنا متأكد». وقال كاكار إنه بالنظر إلى الوقت المحدود، فإن حكومته تدرس إعطاء الأولوية لوضع الأساس لأي حكومة مستقبلية لتمكينها من مواصلة المهمة. 
وأضاف كاكار، أنه يمكن لرئيس باكستان الاستمرار في منصبه حتى بعد انتهاء فترة ولايته حتى يتم انتخاب بديل له. ومع ذلك، فإن رئيس مجلس الشيوخ سوف يشغل هذا المنصب، في حالة تخليه عن منصبه طوعاً.

باكستان
أنوار الحق كاكار
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