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غوتيريش يدعو إلى زيادة عاجلة في العمل الدولي المناخي

غوتيريش يدعو إلى زيادة عاجلة في العمل الدولي المناخي
7 سبتمبر 2023 00:49

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من سرعة انهيار المناخ، بحيث يصل لمستوى يتجاوز فيه القدرة البشرية على التعامل مع الظواهر الجوية المتعددة.

وشدد الأمين العام في تصريحات أدلى بها اليوم تعقيبا على آخر النتائج التي توصلت إليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، حول سخونة شهر أغسطس.."على أن الإرتفاع الحالي في درجات الحرارة يتطلب زيادة عاجلة في العمل الدولي".

ودعا غوتيريش قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك إمكانيات لتجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية".

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا صحفيا اليوم، أعلنت خلاله بأن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق وفقا لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، موضحة أن شهر أغسطس يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.

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ووفقا للبيانات المسجلة لدى المنظمة مؤخرا، بلغت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.

وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن متوسط درجة حرارة سطح البحر في أغسطس كان الأعلى على الإطلاق حيث بلغت 20.98 درجة مئوية. كما تجاوزت درجات الحرارة في كل يوم في شهر أغسطس عن ما تم تسجيله في مارس 2016.

وأشارت أيضا التقديرات التي وردت في الدورية الشهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إلى أن شهر أغسطس كان أكثر دفئا بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850-1900.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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