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11 قتيلاً في تركيا واليونان وبلغاريا جراء الأمطار

إنقاذ رجل أثناء الفيضانات في منطقة قرب إسطنبول (أ ف ب)
7 سبتمبر 2023 01:11

عواصم (وكالات)

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لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم جراء أمطار غزيرة في تركيا وبلغاريا وكذلك في اليونان التي خرجت بالكاد من صيف شهد حرائق مدمرة، بحسب ما أعلنت سلطات الدول الثلاث أمس، فيما أدى سوء الأحوال الجوية في إسبانيا بعد أشهر من الجفاف إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين في الأيام الأخيرة.
تفصيلاً، لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم أمس الأول، من بينهم اثنان في إسطنبول حيث توقف هطول الأمطار أمس.
وأفادت خدمات الطوارئ عن وفاة أربعة أشخاص في محافظة قرقلرايلي، شمال غرب تركيا، حيث ما زال شخصان آخران في عداد المفقودين.
وأعلن وزير الداخلية عن إصابة 31 شخصا، من بينهم ثمانية ما زالوا في المستشفى في إسطنبول حيث غمرت السيول الشوارع وجرفت كل ما في طريقها.
وفي بلغاريا المجاورة، حيث توقف هطول الأمطار أمس، لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم أمس الأول وفُقد أثر اثنان على ساحل البحر الأسود. 
وتأثر آلاف السياح بالأحوال الجوية العنيفة مع سقوط ما يعادل عدة أشهر من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو أمر لم يُسمع به من قبل منذ عام 1994، وفقا لمدير خدمة الإنقاذ ألكسندر دجارتوف. 
وأعلنت بلدة تساريفو الأكثر تضررا يوم حداد، وغرق عامل بناء، وتم انتشال جثة رجل آخر رصدته طائرة من دون طيار، بحسب قائد شرطة الإقليم إميل بافلوف.
وجرفت الأمواج امرأة، دون أن يعرف حتى ورود التقارير ما إذا كانت من بين الشخصين المفقودين.
وفي اليونان، حيث تهب منذ مساء الاثنين الماضي عاصفة تحمل اسم «دانيال»، توفي شخصان وفقد اثنان آخران. وحذرت الحماية المدنية اليونانية من أن الأمطار الغزيرة ستستمر بالهطول قبل أن تنحسر اليوم الخميس.
وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مقابلة أمس الأول، مع رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو «هذه ظاهرة متطرفة».
وقال خبير الأرصاد الجوية بانايوتيس يانوبولوس أمس إن «كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة تمثل كل الأمطار التي تهطل في المعتاد طوال فصل الخريف بأكمله».
وقال يانيس أرتوبيوس، المتحدث باسم رجال الإطفاء، أمس، إن امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً أعلن عن فقدان أثرها «عُثر عليها ميتة أمس ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا هذه الأمطار الغزيرة إلى اثنين»، كما عثر على رجل يبلغ من العمر 51 عاماً ميتاً بعد أن جرفته السيول.

تركيا
بلغاريا
اليونان
الأمطار الغزيرة
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