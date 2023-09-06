مليار دولار حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

كييف (وكالات)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف في زيارة غير معلنة أمس، حيث سيعلن عن مساعدة بقيمة أكثر من مليار دولار لأوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية خلال الرحلة إلى كييف: «نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار».

ويبحث بلينكن الاحتياجات الأوكرانية خلال اجتماعاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دنيس شميغال ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وفي سياق منفصل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، خلال اتصال بالفيديو بقمة رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة في العاصمة الرومانية بوخارست: «إن أوكرانيا لا تزال ترفض بشدة فرض الدول المجاورة أي قيود أخرى على تصدير حبوبها». إلى ذلك، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل إن ما يسمى بـ «مسارات التضامن» الخاصة بالاتحاد الأوروبي لنقل الصادرات الزراعية الأوكرانية «تقترب تدريجيا» من الحجم المستهدف، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس. والحجم المستهدف هو نقل 4.7 مليون طن شهرياً من المحاصيل الأوكرانية، على أن يمر معظمها، أو 4 ملايين طن، عبر مسارات الدانوب.