الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرازيل.. مدن تسبح في مياه الفيضانات

البرازيل.. مدن تسبح في مياه الفيضانات
7 سبتمبر 2023 01:11

ريو دي جانيرو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار البرازيل إلى 36 قتيلاً

تأثرت 66 مدينة في البرازيل بعواصف قوية وأمطار غزيرة فاضت على إثرها مياه عدد من الأنهار، وغمرت المياه مدارس ومتاجر ومستشفيات، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وغرقت أحياء سكنية كاملة، ما دفع السلطات المحلية لقطع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة.
وأشار دو سول إدواردو ليتي، حاكم ولاية «ريو غراندي»، إلى استدعاء العشرات من رجال الإطفاء، لتنفيذ خطوات موسعة للإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين عبر المروحيات.. وأوضحت السلطات المحلية أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 66 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات التربة وفيضانات.. وتسببت في مقتل 22 شخصاً على الأقل.

البرازيل
الأمطار الغزيرة
الفيضانات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
الرياضي
خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
اليوم 11:43
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©