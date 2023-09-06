البرازيل.. مدن تسبح في مياه الفيضانات

ريو دي جانيرو (د ب أ)

تأثرت 66 مدينة في البرازيل بعواصف قوية وأمطار غزيرة فاضت على إثرها مياه عدد من الأنهار، وغمرت المياه مدارس ومتاجر ومستشفيات، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وغرقت أحياء سكنية كاملة، ما دفع السلطات المحلية لقطع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأشار دو سول إدواردو ليتي، حاكم ولاية «ريو غراندي»، إلى استدعاء العشرات من رجال الإطفاء، لتنفيذ خطوات موسعة للإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين عبر المروحيات.. وأوضحت السلطات المحلية أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 66 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات التربة وفيضانات.. وتسببت في مقتل 22 شخصاً على الأقل.