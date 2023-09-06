الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلينكن: واشنطن "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا

بلينكن: واشنطن "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا
6 سبتمبر 2023 22:13

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً إنّ بلاده "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا .

وقال بلينكن مخاطباً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "طلب مني الرئيس (جو) بايدن المجيء لأجدّد تأكيد دعمنا، ولضمان أنّنا نبذل أقصى الجهود".
وأضاف "نرى بوضوح التقدّم المهمّ الذي يتمّ إحرازه الآن في الهجوم المضادّ وهذا مشجّع للغاية".
وكان زيلينسكي حذّر خلال استقباله بلينكن من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا.
وقال "هناك شتاء صعب أمامنا. لكنّنا سعداء لأنّنا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه سويّاً مع شركائنا"، مبدياً شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة.

أخبار ذات صلة
مليار دولار حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
المصدر: آ ف ب
أنتوني بلينكن
فلاديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
الرياضي
خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
اليوم 11:43
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©