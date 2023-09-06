بلينكن: واشنطن "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً إنّ بلاده "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا .



وقال بلينكن مخاطباً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "طلب مني الرئيس (جو) بايدن المجيء لأجدّد تأكيد دعمنا، ولضمان أنّنا نبذل أقصى الجهود".

وأضاف "نرى بوضوح التقدّم المهمّ الذي يتمّ إحرازه الآن في الهجوم المضادّ وهذا مشجّع للغاية".

وكان زيلينسكي حذّر خلال استقباله بلينكن من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا.

وقال "هناك شتاء صعب أمامنا. لكنّنا سعداء لأنّنا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه سويّاً مع شركائنا"، مبدياً شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة.