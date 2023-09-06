مجموعة العشرين تستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات

تهدف مجموعة العشرين إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة لديها ثلاث مرات بحلول عام 2030 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات القول إن أعضاء مجموعة العشرين سيعلنون خلال قمتهم المقررة في الهند في وقت لاحق من الشهر الجاري، عن التزام بـ"متابعة وتشجيع" الجهود الرامية إلى الوفاء بالهدف المتمثل في زيادة توليد الطاقة النظيفة. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مجموعة العشرين ستدعو أيضا إلى وضع حافز مماثل في نشر تقنيات خفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون التي يمكن أن تقلل من الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز والفحم والنفط.

ورغم ذلك، تقدم النتيجة زخما جديدا في مجال تحول الطاقة بعدما بدأت المخاوف العالمية بشأن أمن الإمدادات والتكلفة في تقليص التقدم نحو الابتعاد عن أنواع الوقود الأحفوري.