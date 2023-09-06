الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مجموعة العشرين تستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات

مجموعة العشرين تستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات
6 سبتمبر 2023 22:10

تهدف مجموعة العشرين إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة لديها ثلاث مرات بحلول عام 2030 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات القول إن أعضاء مجموعة العشرين سيعلنون خلال قمتهم المقررة في الهند في وقت لاحق من الشهر الجاري، عن التزام بـ"متابعة وتشجيع" الجهود الرامية إلى الوفاء بالهدف المتمثل في زيادة توليد الطاقة النظيفة. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مجموعة العشرين ستدعو أيضا إلى وضع حافز مماثل في نشر تقنيات خفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون التي يمكن أن تقلل من الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز والفحم والنفط.

أخبار ذات صلة
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
2023 السنة الأكثر سخونة على مر التاريخ

ورغم ذلك، تقدم النتيجة زخما جديدا في مجال تحول الطاقة بعدما بدأت المخاوف العالمية بشأن أمن الإمدادات والتكلفة في تقليص التقدم نحو الابتعاد عن أنواع الوقود الأحفوري.

المصدر: د ب أ
مجموعة العشرين
التغير المناخي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
الرياضي
خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
اليوم 11:43
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©