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مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم على موقعين حدوديين

مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم على موقعين حدوديين
6 سبتمبر 2023 20:15

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن عشرات المسلحين اقتحموا نقطتين أمنيتين باكستانيتين على الحدود مع أفغانستان، وقتلوا ما لا يقل عن أربعة جنود في تبادل لإطلاق النار استمر عدة ساعات.

وأوضح مسؤولون محليون إن المسلحين شنوا الهجوم في منطقة شترال الجبلية على الحدود مع إقليم نوريستان الأفغاني في الصباح الباكر. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته "هاجموا مركزين حدودين. وقواتنا ردت وتم استدعاء تعزيزات.

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واستمرت معركة تبادل إطلاق النار عدة ساعات". وأصيب ستة جنود على الأقل في الهجمات، وفقا لقائمة قدمتها عائلات الجنود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وشن المسلحون الهجمات انطلاقا من مخابئهم في أفغانستان.

وفي وقت سباق اليوم، تم إغلاق معبر حدودي رئيسي بين باكستان وأفغانستان، أمام حركة المرور، بعد أن تبادلت قوات من الجانبين إطلاق النار.

المصدر: د ب أ
باكستان
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